«Нэшвилл» прервал неудачную серию, обыграв «Даллас»

«Нэшвилл» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Старз» потерпели четвертое поражение кряду. «Предаторз» прервали неудачную серию из трех подряд проигранных встреч.

Российский голкипер Антон Худобин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Форсберг — 19 (бол., Йоси, Террис), 19:07 — 1:0. Дюшен — 13 (бол., Ярнкрок, Арвидссон), 33:44 — 2:0.

Вратари: Сарос — Худобин (56:40).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+14+8) — 33 (11+12+10).

Наши: Тренин (7.36/1/0) — Гурьянов (14.55/0/0), Радулов (16.42/5/0).

6 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.