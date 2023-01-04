«Виннипег» выиграл у «Калгари»
«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Джетс» одержали третью победу подряд.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одним голом.
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«Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Диллон — 1 (Демело, Шайфли), 34:50 — 1:0. Задоров — 5 (Тоффоли, Линдхольм), 39:00 — 1:1. Моррисси — 7 (Коннор, Дюбуа), 50:22 — 2:1. Баклунд — 8 (Манджапане), 51:58 — 2:2. Ганье — 7 (Хейнола, Самберг), 54:20 — 3:2.
Вратари: Хеллибак — Маркстрем.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 25 (10+6+9) — 35 (14+11+10).
Наши: — - Задоров (19.01/3/0).
4 января. Виннипег. Canada Life Centre. 14130 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|38
|25
|13
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Рейнджерс
|39
|21
|18
|48
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|48
|5
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|38
|23
|15
|53
|3
|Тампа-Бэй
|36
|24
|12
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|38
|15
|23
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|38
|18
|20
|39
|6
|Нэшвилл
|36
|16
|20
|38
|7
|Аризона
|36
|13
|23
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|28
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|16
|2.14
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|28
|2.29