Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Нэшвиллу»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 5:2.

Шайбы в составе «Предаторз» забросили Филип Форсберг (дубль), Таннер Жанно, Роман Йоси и Маттиас Экхольм ( в пустые ворота).

За «Эвеланш» отличились Микко Рантанен и российский нападающий Валерий Ничушкин. Последний в этом сезоне провел 17 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

«Нэшвилл» поднялся на третье место в таблице Западной конфкеренции, «Колорадо» опустился на пятую строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Форсберг — 12 (Каррье, Сиссонс), 13:23 — 1:0. Жанно — 7 (бол., Сиссонс, Форсберг), 27:20 — 2:0. Рантанен — 13 (бол., Кадри, Маккиннон), 29:57 — 2:1. Форсберг — 13, 36:48 — 3:1. Ничушкин — 10 (Рантанен, Жирар), 49:12 — 3:2. Йоси — 10 (бол., Сиссонс, Жанно), 52:19 — 4:2. Экхольм — 1 (п.в., Каррье), 58:52 — 5:2.

Вратари: Сарос — Францоуз (58:21).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (10+17+8) — 26 (11+3+12).

Наши: Тренин (15.40/1/0) — Мальцев (14.32/1/0), Ничушкин (25.47/4/-1).

17 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.