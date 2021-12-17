«Вегас» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

«Вегас» победил «Нью-Джерси» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По два очка (гол и результативный пас) в составе гостей набрали Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон. «Вегас» набрал 37 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Нью-Джерси» 25 очков и 12-я позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Хьюз — 5 (Хэмилтон, Татар), 1:41 — 1:0. Коглан — 2 (бол., Смит, Маршессо), 10:27 — 1:1. Каррье — 4 (Колесар, Хауден), 23:47 — 1:2. Карлссон — 3 (Смит, Коглан), 47:37 — 1:3. Руа — 5 (Янмарк, Пьетранджело), 48:10 — 1:4. Татар — 6 (бол., Сиверсон, Смит), 50:03 — 2:4. Веси — 5 (мен., Зигенталер, Маклеод), 52:29 — 3:4. Маршессо — 13 (п.в., Карлссон, Макнэбб), 58:53 — 3:5.

Вратари: Блэквуд (58:55) — Ленер (Броссуа, 59:45).

Штраф: 18 — 26.

Броски: 26 (6+15+5) — 30 (13+7+10).

Наши: — - Дадонов (14.19/0/+1).

17 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 12724 зрителя.