«Сент-Луис» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Детройту» со счетом 4:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Сент-Луис» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Детройт» с 34 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте