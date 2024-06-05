Газзаев: «Я против назначения Николича»
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.
«Я против назначения Николича. Считаю, что назначение на этот пост Игнашевича было бы целесообразнее. Он знает историю, традиции клуба, много лет отдал ему. И мне кажется, он один из молодых, перспективных тренеров», — цитирует ТАСС Газзаева.
Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.
Источник: https://tass.ru/sport/20989459
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