«Нэшвилл» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» дома обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Предаторз» отличились Люк Евангелиста, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. За «Айлендерс» единственный гол забил Жан-Габриэль Пажо.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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