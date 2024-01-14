Защитник «Оттавы» Зуб установил личный рекорд по количеству очков за матч в НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Тремя результативными передачами отметился российский защитник хозяев Артем Зуб. Россиянин установил личный рекорд результативности в отдельном матче регулярных чемпионатов НХЛ. Он также нанес семь бросков по воротам, что тоже стало личным рекордом для россиянина.

В этом сезона Зуб провел 30 матчей, в которых набрал 14 очков (3+11). Всего в НХЛ на счету россиянина 211 матчей и 60 очков.