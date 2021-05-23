Найт заменит Бобровского в воротах «Флориды» в пятом матче серии против «Тампы»
18:48
Голкипер «Флориды» Спенсер Найт должен занять место в воротах команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Тампы», пишет в Twitter журналист Джордж Ричардс.
Для 20-летнего американца это будет дебют в плей-офф. До этого в серии с «Тампой» у «Флориды» играли Сергей Бобровский и Крис Дриджер.
«Пантеры» уступают в серии до четырех побед со счетом 1-3.
Читайте также
У Ефимовой — новая конкурентка. Чемпионка из Британии решила вернуться на историческую родину в Россию
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю