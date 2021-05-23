Найт заменит Бобровского в воротах «Флориды» в пятом матче серии против «Тампы»

Голкипер «Флориды» Спенсер Найт должен занять место в воротах команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Тампы», пишет в Twitter журналист Джордж Ричардс.

Для 20-летнего американца это будет дебют в плей-офф. До этого в серии с «Тампой» у «Флориды» играли Сергей Бобровский и Крис Дриджер.

«Пантеры» уступают в серии до четырех побед со счетом 1-3.