Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что у него нет новой информации по поводу состояния нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачева. Участие обоих игроков в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды» остается под вопросом, пишет в Twitter журналист Джо Смит.

Кучеров получил травму в четвертом матче против «Флориды» (6:2, счет в серии — 3-1). В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. Сергачев пострадал после силового приема от Патрика Хорнквиста, неудачно врезавшись в борт.