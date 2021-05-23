Участие Кучерова и Сергачева в пятом матче серии «Тампа» — «Флорида» остается под вопросом
18:41
Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что у него нет новой информации по поводу состояния нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачева. Участие обоих игроков в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды» остается под вопросом, пишет в Twitter журналист Джо Смит.
Кучеров получил травму в четвертом матче против «Флориды» (6:2, счет в серии — 3-1). В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. Сергачев пострадал после силового приема от Патрика Хорнквиста, неудачно врезавшись в борт.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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