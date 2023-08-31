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Сегодня, 16:45

Навка вспомнила первую встречу с Овечкиным: «Такой дурачина!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка описала свою первую встречу с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

37-летний хоккеист стал гостем в шоу «Команда» на KION, ведущим которого является Навка.

«Я помню нашу первую встречу в 2006 году. Олимпиада, Турин. У тебя это была первая Олимпиада, а у меня — последняя. Ты приковывал внимание уже тогда. Такой безбашенный, такой дурачина! Веселый, рубаха-парень, с этой твоей щелкой между зубов... Твой образ, конечно, очень остается в памяти», — сказала Навка.

На Олимпиаде-2006 сборная России стала четвертой, проиграв Финляндии (0:4) в полуфинале и Чехии (0:3) в матче за третье место. Овечкин в 8 играх турнира в Турине забросил 5 шайб.

37-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне он набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного сезона НХЛ.

Александр Овечкин
Татьяна Навка
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