Нападающий «Вегаса» Маршессо повторил достижение Гурьянова и Кучерова в плей-офф НХЛ
Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо забил один гол в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Далласа» (6:0, 4-2).
Для канадского игрока эта заброшенная шайба стала девятой в текущем плей-офф НХЛ. Также Маршессо забил свой пятый гол в потенциально решающем матче серии. По количеству таких голов в одном плей-офф среди действующих игроков лиги он вышел на второе место, сравнявшись с россиянами Денисом Гурьяновым (5 в 2020 году) и Никитой Кучеровым (2015), а также с Энтони Бовилье (2020), Джейком Гюнцелем (2018) и Сидни Кросби (2009).
Лидером по данному показателю является форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, забивший в прошлом сезоне 6 шайб в потенциально решающих матчах серии.
«Вегас» в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|0 : 6