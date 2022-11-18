Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 9-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал девятым в текущем сезоне.