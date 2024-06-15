Каменский: «Я считаю, что Бобровский — лучший игрок плей-офф»

Бывший нападающий сборной России Валерий Каменский считает российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского лучшим игроком плей-офф НХЛ.

«Я считаю, что Бобровский — лучший игрок плей-офф. Это его лучший сезон в карьере. Сергей приносит большую пользу команде», — цитирует «Спорт День за Днем» Каменского.

Счет в серии 3-0 в пользу «Пантерз». Четвертый матч состоится 16 июня.