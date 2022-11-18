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Сегодня, 05:33

Гол белоруса Шаранговича принес «Нью-Джерси» победу над «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» в овертайме выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победная шайба на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича.

Для «Дэвилз» эта победа стала 11-й подряд в этом сезоне. Команда идет на 2-м месте в Восточной конференции НХЛ. «Торонто» располагается на пятой строчке.

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 13 3 26
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 17 10 7 22
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 17 7 10 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Тампа-Бэй 17 10 7 21
3 Торонто 17 9 8 21
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
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23.11
18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 - : -
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
- : -
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 - : -
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
- : -
18.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Витек Ванечек

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Нью-Джерси

 10 2.10
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