Гол белоруса Шаранговича принес «Нью-Джерси» победу над «Торонто»

«Нью-Джерси» в овертайме выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победная шайба на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича.

Для «Дэвилз» эта победа стала 11-й подряд в этом сезоне. Команда идет на 2-м месте в Восточной конференции НХЛ. «Торонто» располагается на пятой строчке.