Быков считает Бобровского и Шестеркина лучшими российскими вратарями

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал выступающего за «Флориду» Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина из «Рейнджерс» лучшими российскими вратарями.

«На данный момент Сергей действительно является одним из лучших российских вратарей. Вместе с Игорем Шестеркиным он задает новые тренды в своем амплуа. Я не сторонник сравнения выдающихся спортсменов между собой, у каждого хоккеиста своя собственная судьба. Каждый из игроков старался и старается в наилучшей манере показать свое мастерство и отношение к профессии», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» ведет в серии с «Эдмонтоном» со счетом 3-0. Четвертая игра команд пройдет в ночь на воскресенье, 16 июня.

В текущем плей-офф НХЛ 35-летний Бобровский одержал 15 побед в 20 матчах.