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Сегодня, 08:58

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Reuters

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Россиянин отличился хет-триком в основное время встречи.

Вторая звезда матча — нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, который сделал дубль.

Третьей звездой признан форвард «Кэнакс» Куинн Хьюз, на счету которого одна заброшенная шайба.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ, расписание и результаты матчей 12 марта: «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме и другие матчи
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4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
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2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Коламбус – Миннесота
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Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
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