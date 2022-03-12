«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Кузнецов сделал хет-трик

«Вашингтон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Кэпиталз» Ларс Эллер, также в составе гостей хет-триком отличился россиянин Евгений Кузнецов. У «Ванкувера» дубль сделал Бо Хорват, еще один гол на счету Куинна Хьюза.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативных передачи и вышел на 23-е место по числу набранных очков в истории НХЛ.

«Вашингтон» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 74 очками в 60 матчах, «Ванкувер» идет на 10-й строчке Запада с 65 очками в 59 играх.

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«Ванкувер» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Кузнецов — 17 (Дженсен, Оши), 5:34 — 0:1. Кузнецов — 18 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:17 — 0:2. Хьюз — 5 (Миллер, Петтерссон), 40:57 — 1:2. Хорват — 19 (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 2:2. Хорват — 20 (Хэмоник, Хьюз), 44:59 — 3:2. Кузнецов — 19 (бол., Оши, Овечкин), 55:07 — 3:3. Эллер — 9 (Карлсон, Уилсон), 60:42 — 3:4.

Вратари: Демко — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (8+9+9+0) — 34 (11+12+10+1).

Наши: Подколзин (11.06/0/0) — Кузнецов (15.54/5/0), Овечкин (16.53/6/0), Орлов (18.50/2/+1).

12 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18814 зрителей.