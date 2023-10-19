Кузнецов — о поражении от «Оттавы»: «Каждая наша ошибка привела к голу»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Оттавы» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это тяжелое поражение, — цитирует Кузнецова сайт лиги. — Мне кажется, что [каждая] наша ошибка привела к тому, что шайба оказалась в сетке наших ворот. Когда ты играешь против такой команды... они, вероятно, питаются энергией от своей хорошей игры и голов, так что мы не очень хорошо справились с устранением этих моментов».
«Вашингтон» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, набрав 2 очка в 3 играх.
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