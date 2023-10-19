«Оттава» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Встреча прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.

В составе победителей Джош Норрис оформил дубль, по голу забили Клод Жиру и Джейк Сандерсон, а также по шайбе забросили россияне Артем Зуб и Владимир Тарасенко. Единственный гол «Кэпиталз» на счету Джона Карлсона.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте