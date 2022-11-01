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Сегодня, 21:31

Нападающий «Вашингтона» Браун перенес операцию на колене и пропустит 6-8 месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Коннор Браун перенес успешную операцию на правом колене. На восстановление игроку потребуется 6-8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Браун получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:4).

В нынешнем сезоне он провел 4 игры, не набрав очков.

Летом «Оттава» обменяла Коннора Брауна в «Вашингтон» на выбор во 2-м раунде драфта 2024 года.

Контракт форварда с кэпхитов в 3,6 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Коннор Браун
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 11 8
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 9 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

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Эдмонтон

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Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

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