Нападающий «Вашингтона» Браун перенес операцию на колене и пропустит 6-8 месяцев

Нападающий «Вашингтона» Коннор Браун перенес успешную операцию на правом колене. На восстановление игроку потребуется 6-8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Браун получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:4).

В нынешнем сезоне он провел 4 игры, не набрав очков.

Летом «Оттава» обменяла Коннора Брауна в «Вашингтон» на выбор во 2-м раунде драфта 2024 года.

Контракт форварда с кэпхитов в 3,6 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.