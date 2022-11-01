Нападающий «Нью-Джерси» Палат перенес операцию на паховых мышцах
Нападающий «Нью-Джерси» Онждржей Палат перенес операцию на паховых мышцах, сообщает пресс-служба клуба.
Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительных обследований.
В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 3 гола.
Напомним, что летом двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» подписал контракт с «Дэвилз» на правах свободного агента. Он заключил соглашение со средней зарплатой в 6 миллионов долларов до конца сезона-2026/27.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|3
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|4
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|5
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|12
|4
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|5
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
Результаты / календарь
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3.11
4.11
5.11
6.11
|1.11
|02:00
|
Баффало – Детройт
|8 : 3
|1.11
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|3 : 2 Б
|1.11
|03:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|1 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|11
|8
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|9
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
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