Нападающий «Нью-Джерси» Палат перенес операцию на паховых мышцах

Нападающий «Нью-Джерси» Онждржей Палат перенес операцию на паховых мышцах, сообщает пресс-служба клуба.

Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительных обследований.

В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 3 гола.

Напомним, что летом двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» подписал контракт с «Дэвилз» на правах свободного агента. Он заключил соглашение со средней зарплатой в 6 миллионов долларов до конца сезона-2026/27.