Самсонов стал первой звездой матча против «Анахайма»

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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:0). На счету голкипера 28 сейвов.

Второй звездой матча стал Александер Керфут, отметившийся дублем.

Третьей звездой матча признали Конора Тимминса, на счету которого три голевые передачи.