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Сегодня, 06:52

Самсонов стал первой звездой матча против «Анахайма»

Руслан Минаев
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:0). На счету голкипера 28 сейвов.

Второй звездой матча стал Александер Керфут, отметившийся дублем.

Третьей звездой матча признали Конора Тимминса, на счету которого три голевые передачи.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
Результаты / календарь
4.12
5.12
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12.12
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14.12
15.12
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17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 6 : 0
14.12 03:00
Бостон – Айлендерс
4 : 3 Б
14.12 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 6 : 2
14.12 03:00
Торонто – Анахайм
 7 : 0
14.12 03:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
14.12 03:00
Детройт – Каролина
 0 : 1
14.12 04:00
Виннипег – Вегас
 5 : 6
14.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 3 : 6
14.12 05:00
Чикаго – Вашингтон
 3 : 7
14.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 3 : 2
14.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 3 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 20 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 12 2.02
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