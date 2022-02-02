Орлов забросил шестую шайбу в сезоне и сравнял счет в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» — 2:2. На 17-й минуте встречи «Кэпиталз» реализовали большинство.

Голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала шестой в этом сезоне.

Orly PPG scoarrrrrrr pic.twitter.com/9e5vYhZRCW — Washington Capitals (@Capitals) February 2, 2022

Ранее в этой встрече голом отметился другой российский хоккеист — нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин.