Форвард «Северстали» Лишка: «Со своим талантом Овечкин может позволить себе чипсы и сэндвич»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал фотографию форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с чипсами и сэндвичем.

Овечкина сфотографировали с едой из фастфуда перед матчем «Вашингтона» против «Торонто» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я видел эту фотографию. Каждый должен делать так, как ему хорошо. Если он так питается весь сезон, и это приносит ему пользу, наверное, со своим талантом Овечкин может себе позволить чипсы и сэндвич. Он уже привык к этому и от этого хорошо себя чувствует на льду», — цитирует Лишку Legalbet.