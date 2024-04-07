Терещенко о новом рекорде Овечкина в НХЛ: «Он идет к этому всю жизнь»
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб в НХЛ.
В субботу, 6 апреля Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:4). После этой встречи у 38-летнего россиянина 851 гол за «Вашингтон».
«Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки. Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес» — сказал Терещенко «СЭ».
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), который выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс».
(Софья Грецкая)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|77
|37
|40
|78
|8
|Коламбус
|77
|26
|51
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|76
|33
|43
|70
|8
|Монреаль
|76
|29
|47
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|48
|29
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|92
|5
|Сент-Луис
|77
|40
|37
|85
|6
|Миннесота
|76
|36
|40
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|76
|23
|53
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|77
|47
|30
|102
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|76
|18
|58
|44
|7.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|7.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|3 : 4
|7.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|6 : 2
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|2 : 4
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|2 : 0
|7.04
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|2 : 4
|7.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|6 : 3
|7.04
|20:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|7.04
|22:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5