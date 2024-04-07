Терещенко о новом рекорде Овечкина в НХЛ: «Он идет к этому всю жизнь»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который стал первым игроком, забросившим более 850 шайб за один клуб в НХЛ.

В субботу, 6 апреля Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:4). После этой встречи у 38-летнего россиянина 851 гол за «Вашингтон».

«Он шел к этому всю жизнь и дальше будет идти к рекорду Гретцки. Он приносит клубу большие деньги, сам зарабатывает, это большой бизнес» — сказал Терещенко «СЭ».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), который выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс».

(Софья Грецкая)