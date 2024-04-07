«Чикаго» на своем льду сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенье, 7 апреля. Начало — в 22.30 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго, Иллинойс, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Чикаго» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Чикаго» занимает сейчас 15-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 82 очка. «Чикаго» занимает сейчас 15-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 82 очка.