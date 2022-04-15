Канадский нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас оценил игру российского форварда Владимира Тарасенко в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

«Он бывает не в своем уме во время матчей. Мы все знаем, как Влади умеет играть. Мы должны идти вперед, во многом нам придется полагаться на него», — заявил Томас на пресс-конференции.

30-летний форвард забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в матче НХЛ с «Баффало» (6:2). В этом сезоне он провел 67 матчей, в которых набрал 72 (31+41) очка. Это для него шестой сезон в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб.

Среди действующих игроков больше таких сезонов только у россиянина Александра Овечкина (16) и канадцев Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).