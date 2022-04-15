Кросби догнал Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ

Кросби сравнялся с Овечкиным по количеству очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, забивший гол и отдавший две передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3), догнал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.

У обоих игроков по 1405 очков — они делят 21-е место по данному показателю.

36-летний Овечкин забросил 776 шайб и отдал 629 передач в 1269 матчах. На счету 34-летнего Кросби 515 голов и 890 голевых пасов в 1102 встречах.

На 20-м месте расположился Дэйл Хаверчук, у которого 1409 (518+891) очков.

В этом сезоне Овечкин провел 72 матча и набрал 85 (46+39) очков. Кросби провел 63 матча и набрал 80 (29+51) очков.