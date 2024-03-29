Малкин: «Сегодняшний матч показал, что приезд родителей придал мне больше мотивации»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2) рассказал, что родители присутствовали на игре. Сегодня форвард оформил дубль. Он рассказал, что родители около пяти лет не были у него в гостях.

«Родители вчера приехали. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации», — сказал россиянин после игры.

В этом сезоне 37-летний Малкин провел 72 матча, набрав 55 (21+34) очков.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).