«Даллас» первым из Западной конференции гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ

«Даллас» одержал победу над «Ванкувером» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этой победе «Старз» гарантировали себе попадание в плей-офф в этом сезоне.

«Даллас» стал первым клубом Западной конференции, который пробился в Кубок Стэнли-2024.

Ранее выход в плей-офф себе гарантировали «Рейнджерс», «Каролина», «Бостон» и «Флорида», выступающие в Восточной конференции.