«Каролина» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 99 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.

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