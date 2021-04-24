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Нападающий «Миннесоты» Бонино — о Капризове: «Кирилл уверенно идет на «Колдера»

09:25
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Нападающий «Миннесоты» Ник Бонино 24 апреля прокомментировал игру Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Конечно, я не могу быть до конца объективным, но мне кажется, этот парень идет на «Колдера». У него больше всех голов и очков среди новичков лиги. Капризов всегда угрожает воротам, когда находится на льду, у него сумасшедшии амбиции», — цитирует Бонино TSN.

В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 46 матчей, в которых набрал 40 (21+19 очков).

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

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