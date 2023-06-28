Нападающий Майер близок к продлению контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет

Нападающий Тимо Майер близок к подписанию нового контракта с «Нью-Джерси», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на 8 лет, сумма — 70,4 миллиона долларов. За один сезон 26-летний спортсмен будет получать 8,8 миллиона долларов.

1 июля швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Майер перешел в «Нью-Джерси» в феврале 2023 года в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту — 6 миллионов долларов.

Форвард набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата в составе «Дэвилс».