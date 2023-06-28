«Тампа» обменяла нападающего Колтона в «Колорадо»

«Тампа» обменяла форварда Росса Колтона в «Колорадо» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023 (37-й общий), сообщает официальный сайт «Лайтнинг».

У «Тампы» теперь есть четыре выбора на драфте НХЛ-2023, который состоится ночью в Нэшвилле. Помимо 37-го номера, у клуба также есть 179-й выбор в шестом раунде, а в седьмом — 193-й и 211-й.

В минувшем сезоне 26-летний Колтон провел 81 игру в регулярном чемпионате и набрал 32 (16+16) очка. В плей-офф в его активе 4 (1+3) очка в 6 матчах. В 2021 году в составе «Лайтнинг» Колтон выиграл Кубок Стэнли.