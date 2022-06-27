Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон назвал невероятной победу команды в Кубке Стэнли-2022.

«Невероятно. Это безумие, — цитирует Маккиннона сайт НХЛ. — Не могу дождаться, когда смогу обнять свою семью. Боже, это трудно описать. Я не знал, каково это — победить в финале. Но наблюдать за тем, как все эти бойцы сражаются, это просто невероятно. Словами не описать, что я сейчас чувствую. Потрясающе. Я ни на что не жалуюсь. Были тяжелые годы, но сейчас все это окупилось. Мы никогда не переставали верить».

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Для «Эвеланш» это третий трофей в истории. Ранее команда становилась чемпионом в 1996 и 2001 годах.