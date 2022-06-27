Кучеров устроил истерику и бросил перчатки на скамейку «Тампы» за 25 секунд до финальной сирены

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии.

За 25 секунд до конца шестого матча (1:2) форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров подъехал к скамейке, чтобы взять новую клюшку вместо сломанной, но ее не оказалось. После этого нападающий бросил перчатки на скамейку.

What in the world was Nikita Kucherov doing in the final 25 seconds of that hockey game? #StanleyCup pic.twitter.com/3IJxuIQpeK — Nick Murray (@NickMurray91) June 27, 2022

29-летний россиянин стал четвертым в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 27 (8+19) очков в 23 матчах.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами.