Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения трицепса, полученного на тренировке своей команды, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне он сыграл 55 матчей и набрал 52 (22+30) очка.

Шесть матчей текущего сезона форвард пропустил из-за травмы локтя, два из-за протокола COVID-19 и семь из-за травмы лодыжки.

Его команда располагается на 16-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 53 очка за 71 матч.