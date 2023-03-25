Николишин: «Когда в «Вашингтон» пришел Тикканен, его ненавидела вся наша команда»

Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил о периоде выступлений за «Кэпиталз».

«Финал Кубка Стэнли 1998 года — одно самое значимое событие в моей карьере НХЛ. Шансы на победу несмотря на 0-4 в серии от «Детройта» были. Нам не хватило элементарного опыта игры в плей-офф. Для этого к нам взяли Эссу Тикканена. Но его вся команда ненавидела! Может быть, вокруг противостояния против Тикканена команда и сплачивалась. Он очень высокомерно вел себя по отношению к другим ребятам, мол, я выигрывал кубки, слушайте, что я говорю. Наш тренер Рон Уилсон очень мне нравился как тактик, много придумывал нестандартных ходов. Когда в плей-офф играли с «Оттавой», решил поставить Тикканена персонально против Яшина. И тот все время с ним катался, выключал его, нервировал.

В «Бостоне», с кем мы играли до «Оттавы», божила тройка Аллисон — Самсонов — Христич, и Тикканен играл персонально против Аллисона», — рассказал Николишин.

Николишин выступал за «Вашингтон» с 1997 по 2002 год.