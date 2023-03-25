Соловьев забросил третью шайбу за фарм-клуб «Калгари»

«Калгари Ранглерз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Диего» со счетом 6:0.

В составе фарм-клуба «Калгари» защитник Илья Соловьев забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 22-летний белорус провел 59 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (3+11) очков.