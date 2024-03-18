Кузнецов: «Орлов — выдающийся защитник. Он может бросать и делать сальто»

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов оценил игру своего одноклубника Дмитрия Орлова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:2).

В прошедшей встрече российский защитник набрал 4 (2+2) очка.

«Он выдающийся защитник, и если он вернет уверенность, у соперников будут проблемы. Он хорош и в защите, и в атаке, может бросать шайбу, может хитовать, может делать сальто, играть в форчеке, в бэкчеке — делать все», — приводит слова Кузнецова CanesOnBally.

В текущем сезоне НХЛ 32-летний Орлов сыграл 68 матчей, в которых набрал 24 (5+19) очка.

«Каролина» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 встречах. 20 марта «ураганы» сыграют с «Айлендерс».