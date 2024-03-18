Орлов — о победе над «Оттавой»: «Мы устали. Нам удалось выложиться по полной»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал победу «ураганов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:2).

В прошедшей встрече российский защитник набрал 4 (2+2) очка. Евгений Кузнецов закончил игру с 2 (1+1) очками. Андрей Свечников отдал 1 голевую передачу.

«Сегодня в раздевалке было видно, что все устали, но мы должны были собраться и сыграть мощно, выложиться по полной, и я думаю, что нам это удалось. Мы хорошо играли в меньшинстве, и я думаю, что мы хорошо владели шайбой, хорошо играли в зоне атаки. Мы создали много моментов и, очевидно, забили много голов», — приводит слова Орлова пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 32-летний Орлов сыграл 68 матчей, в которых набрал 24 (5+19) очка.

«Каролина» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 встречах. 20 марта «ураганы» сыграют с «Айлендерс».