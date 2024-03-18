Фетисов считает Овечкина крутым хоккеистом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов уверен, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

«Овечкин крутой. Если посмотреть, никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки — он подобрался, подкрался, он каждое лето приезжает в Москву, и мы катаемся вместе, я его постоянно мотивирую: «Саш, самое обидное, это быть вторым, третьим — не так уж обидно». Я уверен, что он дотерпит до этого момента», — цитирует Фетисова ТАСС.

На счету Овечкина 841 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только Гретцки (894).