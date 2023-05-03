Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»: «Он был нашим лучшим игроком»

Нападающий «Флориды» Ник Казинс прокомментировал игру вратаря команды Сергея Бобровского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4:2, 1-0).

Россиянин отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Он был великолепен. Он очень хорошо видит шайбу и играет с большой уверенностью. Во втором периоде он держал нас в игре, он также сделал несколько действительно хороших сейвов в третьем периоде. Я думаю, что сегодня он был нашим лучшим игроком», — приводит слова Казинса пресс-служба клуба.

Бобровский одержал четвертую победу подряд в текущем плей-офф и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — 2.00 по московскому времени.