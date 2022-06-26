Нападающий «Филадельфии» перенес операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника

Нападающий «Филадельфии» Джоэль Фараби перенес сложную операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника, сообщает Sportsnet.

На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард сыграл за «Летчиков» в 63 матчах и набрал 34 (17+17) очка.

22-летний Фараби — третий игрок НХЛ, которому сделали такую операцию. Первыми двумя были Джек Айкел («Вегас») и Тайлер Джонсон («Чикаго»).