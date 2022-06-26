Участие Бураковски в шестом матче финальной серии с «Тампой» остается под вопросом

Участие нападающего «Колорадо» Андре Бураковски в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» остается под вопросом. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не смог четко ответить на данный вопрос.

«Бураковски? Псомотрим. Пока больше не могу ничего добавить», — цитирует тренера TSN.

Андре Бураковски не играет с 19 июня. Форвард получил повреждение во 2-м матче серии Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (7:0).

27-летний шведский форвард набрал 8 (3+5) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.