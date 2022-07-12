«Филадельфия» выкупит контракт нападающего Линдблума. Швед вернулся в хоккей, победив рак
«Филадельфия» выставила на безусловный драфт отказов нападающего Оскара Линдблума. Вскоре его контракт будет выкуплен, сообщает сайт клуба.
У 25-летнего шведа оставался последний гол по контракту с зарплатой в 3 миллиона долларов в год.
В прошлом регулярном чемпионате он провел 79 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности «минус 11».
Напомним, что Линдблум в декабре 2019 года узнал о наличии у себя саркомы Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Он смог вернуться в хоккей и в 2021 году получил «Билл Мастертон Трофи».
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|Рейнджерс
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
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|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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