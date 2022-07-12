«Филадельфия» выкупит контракт нападающего Линдблума. Швед вернулся в хоккей, победив рак

«Филадельфия» выставила на безусловный драфт отказов нападающего Оскара Линдблума. Вскоре его контракт будет выкуплен, сообщает сайт клуба.

У 25-летнего шведа оставался последний гол по контракту с зарплатой в 3 миллиона долларов в год.

В прошлом регулярном чемпионате он провел 79 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности «минус 11».

Напомним, что Линдблум в декабре 2019 года узнал о наличии у себя саркомы Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Он смог вернуться в хоккей и в 2021 году получил «Билл Мастертон Трофи».