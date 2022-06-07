Макдэвид набрал 33 очка в Кубке Стэнли. Это третий результат в XXI веке

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид показал третий результат по очкам в XXI веке в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо» (5:6 ОТ).

Таким образом, 25-летний канадец завершил выступление в плей-офф НХЛ, заработав 33 очка в 16 встречах.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, это третий результат по очкам в XXI веке в Кубке Стэнли. Столько же баллов в 2020 году набрал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт (33 очка в 23 матчах).

Больше в плей-офф набирали только нападающие Евгений Малкин из «Питтсбурга» в 2009 году (36 очка в 24 матчах) и Никита Кучеров из «Тампы» в 2020 году (34 очка в 25 матчах).

«Эдмонтон» проиграл «Колорадо» в серии со счетом 0-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.