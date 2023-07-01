Наместников согласовал новый контракт с «Виннипегом» на два года

«Виннипег» продлил контракт с нападающим Владиславом Наместниковым, сообщает журналист Даррен Дрегер.

30-летний россиянин подписал соглашение на два года и будет зарабатывать 2 миллиона долларов в год.

Наместников перешел в «Виннипег» в результате обмена из «Тампы-Бэй» в феврале 2023 года. Форвард набрал 10 (2+8) очков в 20 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.