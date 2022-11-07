Нападающие «Вашингтона» Бэкстрем и Уилсон начали индивидуальные тренировки

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что нападающие команды Никлас Бэкстрем и Том Уилсон начали тренировки, пишет журналист Саманта Пелл.

Однако они пока занимаются по индивидуальной программе и далеки от возвращения в общую группу.

Бэкстрем летом снова испытывал проблемы с травмированным бедром. Том Уилсон перенес успешную операцию на левом колене